Ребят!! Номер 566. Очень нужно заранее спасибо вам огромное!!!!))))
Математика
Ребят!! Номер 566. Очень нужно заранее спасибо вам огромное!!!!))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18 делится на 9 18:9=2- на 2 кучки 9 асыков 18 делитсч на 6 18:6=3- 3 кучки 3 асыка 18 делится на 3 18:3=6- кучек 6 асыков
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