Почему в христьянском мире сложились каноны иконописи ,а в мусульманском каллигр??фия в кратком пожалусюйсто

Гость: Гость:

В Христианском мире была возможность развивать иконопись, было много деревьев в среде распространения религии, тогда как на территориях распространения мусульманства с этим была проблема. Никон, проведя церковные реформы, упразднил обязанность верующих посещать церковь 6 раз в день, а в замен позволил молиться дома, повесив изображения святых- иконы. А у мусульман запрет на изображения живых существ, животных, людей. Потому что молиться надо Богу, а не изображению, по мнению пророка.