В чём отличия и сходства английского парламента и французких генеральных штатов?

История
В чём отличия и сходства английского парламента и французких генеральных штатов?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сословный орган власти,выборность Ген. Штатов и 2 палаты парламента.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Слова с корнем служ 2 прилагательных 1 глагол Очень срочно!
Ответить
История
В эпоху средневековья в сближении и взаимообогащении стран, народов и цивилизаци?? заключалось главное и непреходящее значение ... пути
Ответить
Английский язык
Try с открытым или закрытым слогом
Ответить
Английский язык
Помогите с 3а,я не понела,решите.
Ответить
Математика
Сколько ног у 60 собак
Ответить