В чём отличия и сходства английского парламента и французких генеральных штатов?
История
В чём отличия и сходства английского парламента и французких генеральных штатов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сословный орган власти,выборность Ген. Штатов и 2 палаты парламента.
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