В эпоху средневековья в сближении и взаимообогащении стран, народов и цивилизаци?? заключалось главное и непреходящее значение ... пути

История
В эпоху средневековья в сближении и взаимообогащении стран, народов и цивилизаци?? заключалось главное и непреходящее значение ... пути
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Гость:
В эпоху средневековья в сближении и взаимообогащении стран, народов и цивилизаций заключалось главное и непреходящее значение шёлкового пути
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