Как называются 5 прдметов для измерения
Обществознание
Как называются 5 прдметов для измерения
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Гость:
1) Линейка 2) Рулетка 3) Мерный цилиндр Больше не знаю
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