ВОПРОСЫ К КОМЕДИИ ГОРЕ ОТ УМА 1. Каким мы видим Фамусова в общении с Софьей, Молчалиным, Лизой? 2. Что можно сказать о Скалозубе и Молчалине? 3. Что и как сообщается о прошлом Чацкого? 4. Почему Фамусов обеспокоен присутств...
Литература
ВОПРОСЫ К КОМЕДИИ ГОРЕ ОТ УМА 1. Каким мы видим Фамусова в общении с Софьей, Молчалиным, Лизой? 2. Что можно сказать о Скалозубе и Молчалине? 3. Что и как сообщается о прошлом Чацкого? 4. Почему Фамусов обеспокоен присутствием в его доме Чацкого? 5. Как раскрывается характер Скалозуба? 6. Как раскрывается образ Молчалина в общении с Софьей, Лизой, Чацким?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скалозуб в его образе идеальный московский жених грубый, необразованный, не слишком сообразительный, но богатый и довольный собой.
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