ВОПРОСЫ К КОМЕДИИ ГОРЕ ОТ УМА 1. Каким мы видим Фамусова в общении с Софьей, Молчалиным, Лизой? 2. Что можно сказать о Скалозубе и Молчалине? 3. Что и как сообщается о прошлом Чацкого? 4. Почему Фамусов обеспокоен присутств...

Литература

ВОПРОСЫ К КОМЕДИИ ГОРЕ ОТ УМА 1. Каким мы видим Фамусова в общении с Софьей, Молчалиным, Лизой? 2. Что можно сказать о Скалозубе и Молчалине? 3. Что и как сообщается о прошлом Чацкого? 4. Почему Фамусов обеспокоен присутствием в его доме Чацкого? 5. Как раскрывается характер Скалозуба? 6. Как раскрывается образ Молчалина в общении с Софьей, Лизой, Чацким?

Автор: Гость