1) (68:4+13):6+((85-28):3+72:(6×3)-11)×18-189= 2) 85:17×(21-45:(54:6))+90:15×(56:8)-122= по действиям
Математика
1) (68:4+13):6+((85-28):3+72:(6×3)-11)×18-189= 2) 85:17×(21-45:(54:6))+90:15×(56:8)-122= по действиям
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (68:4+13):6+((85-28):3+72:(6*3)-11)*18-189=230 1. 68:4+13= 17+13= 30 2. ((85-28):3+72:(6*3)-11)=(57:3+72:18)= 19+4=23 3. 23*18=414 4. 30:6=5 5. 5+414= 419 6. 419-189= 230 2) 85:17*(21-45:(54:6))+90:15*(56:8)-122= -10 1. (21-45:(54:6))= 21-45:9= 21-5=12 2. 90:15*(56:8)= 90:15*7=42 3. 85:17*12= 60 4. 60+42-112= -10
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