Как необходимо действавать во время взрыва вы получили травму?

Гость: Гость:

При техногенных авариях, взрывах жилых и служебных зданий, при стихийных бедствиях, приводящих к разрушению различных строений, люди могут оказаться погребенными в завалах. Оказаться в завале – это еще не означает, что человек погребен там навсегда. Смиритесь, наберитесь терпения, ждите, помощь обязательно придет. Землетрясения последних лет показывают, что люди под развалинами могут оставаться живыми до двух‑трех недель, если они не ранены. Оказавшись в завале, внимательно осмотритесь, нет ли пустот, не поступает ли откуда‑то воздух или даже тянет ветром. Может быть, можно как‑то самому, без посторонней помощи выбраться наружу. Если отыскали узкий лаз между навалившимися плитами, попытайтесь осторожно проползти, но при этом соблюдайте крайнюю осторожность, чтобы не сместить нависшие груды кирпича, куски арматуры, поломанные плиты. При малейшем сомнении лучше отказаться от затеи выбраться самому наружу. Как привлечь к себе внимание спасателей? Можно подать сигнал голосом, стучать обломком кирпича по плите, трубе, арматуре. Прислушивайтесь. Как только машины и механизмы прекратят работу, наступит тишина. А это означает, что спасателями объявлена «минута молчания». Именно в это время сами спасатели прислушиваются к крикам, стонам, стукам, доносящимся из глубины. Именно в «минуту молчания» спасатели с помощью приборов и специально обученных собак ведут усиленную разведку. Живых людей можно обнаружить по стону, крику и просто дыхание живого человека сразу почувствует собака. При обнаружении живых людей спасатели пробивают узкий колодец, через него опускают медикаменты, воду, продукты, а затем предельно осторожно разбирают завал. Часто жизнь и смерть людей разделяет бетонная плита. Снять се одним махом с помощью крана опасно – могут сдвинуться и придавить человека лежащие под ней обломки. В таком случае спасатели поднимают краном бетонную плиту на несколько сантиметров, и в образовавшуюся щель врач передает человеку раствор глюкозы для поддержания сил, а затем снова начинается сверление бетона по краям, чтобы сдвинуть плиту как можно аккуратнее. При разборке завала надо действовать осторожно, в первую очередь, стараясь освободить голову и грудь пострадавшего.