Что использовали люди для письма в древние времена Буквы или рисунки?

Русский язык
Что использовали люди для письма в древние времена Буквы или рисунки?
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Рисунки на восковых дощеках
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