В треугольнике АBC АD-биссектриса, угол С равен 50, угол CAD равен 28. Найдите угол В, ответ дайте в градусах
Геометрия
В треугольнике АBC АD-биссектриса, угол С равен 50, угол CAD равен 28. Найдите угол В, ответ дайте в градусах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
УГОЛ cad=28 следовательно угол bad=28 (т.к. ad- биссектриса)угол А= 28+28=56 градусовугол А + угол В + угол С = 180 по теореме о сумме углов в треугольникеугол В = 180 - угол С - угол Аугол В = 180 - 56 - 50 = 74 градусовответ: угол В = 74 градуса
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