Решите столбиком 7585:37+95 (6738-834):123 91793:307:23+77 1092:39·25-15
Математика
Решите столбиком 7585:37+95 (6738-834):123 91793:307:23+77 1092:39·25-15
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 7585 95 --------- 7680 2 (6738-834):123= 48(непонила как в столбик) 3 91793 ÷ 307 -------------- 299 299 23 ---------- 13 13 +77 ------- 90 4 1092 ÷ 39 ------------- 28 28 × 25 ---------- 700 700 - 15 ------------ 685
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