Заполните таблицу. Определите какие из данных слов обозначают предметы,какие - по??ятия,какие - признаки,какие - действия.

Русский язык
Заполните таблицу. Определите какие из данных слов обозначают предметы,какие - по??ятия,какие - признаки,какие - действия.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предметы: земля,  понятия: дружба, математика,  признаки: громкий, черствый, медленный,  действия: зубрить, бежать, лечить
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