Заполните таблицу. Определите какие из данных слов обозначают предметы,какие - по??ятия,какие - признаки,какие - действия.
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Заполните таблицу. Определите какие из данных слов обозначают предметы,какие - по??ятия,какие - признаки,какие - действия.
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Гость:
Предметы: земля, понятия: дружба, математика, признаки: громкий, черствый, медленный, действия: зубрить, бежать, лечить
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