Помогите срочно вопрос номер 4 !

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В Бразилии восстание вспыхнуло в 1821 г. : провозглашена независимость и сын короля Португалии дон Педро становится императором (1822). В испанских колониях первое восстание (1810 г. , Мексика) разгромлено. В 1821 г. генерал Итурбиде, который его подавил, объявляет о независимости страны и провозглашает себя императором. Спустя два года он свергнут и установлена республика. В Южной Америке во главе восставших становится Боливар, родившийся в богатой креольской семье в Каракасе (Венесуэла) . Вместе с ним сражаются другие офицеры-креолы: Сан-Мартин, освободитель Аргентины и Перу; О'Хиггинс, освободитель Чили; Сукре, победитель при Аякучо. В этой борьбе повстанцев поддержала Великобритания, стремившаяся занять место Испании в американской торговле, и Соединенные Штаты. Президент Монро заявил, что его страна не потерпит ни европейской интервенции на американский континент, ни восстановления колониального государства. Это была Декларация Монро (1823). Испанский король Фердинанд VII, восстановивший в Испании абсолютизм и разгромивший либералов с помощью французского экспедиционного корпуса, обращается за помощью к Священному Союзу. Священный Союз — блок абсолютистских государств, созданный в 1815 г. для борьбы против либерального движения в Европе. Он и в самом деле неоднократно вмешивался в европейские дела. Но осуществлению планов интервенции в Латинскую Америку помешало противодействие Англии и США. 1800 — Перенос столицы США из Филадельфии в Вашингтон. 1803 — Луизианская покупка — приобретение у наполеоновской Франции французских владений в Северной Америке, в результате которого территория страны увеличилась вдвое. 1804 — Основание Новоархангельска — будущей столицы Русской Америки. 1812 — Основание Форт-Росса — самой южной точки российской экспансии в Америке. 1812—1815 — англо-американская война. 1816—1817 — создана Российская крепость на Гавайских островах. 1818 — Соглашение с Великобританией об определении границы между США и британскими владениями в бассейне Миссисипи, в результате которого Соединённым Штатам отошла часть территории Миннесоты и Северной Дакоты. 1819, 21 февраля — ратифицировано соглашение Адамс-Онис о покупке Флориды за 5 млн долларов США. 1820 — Миссурийский компромисс, позволивший сохранить баланс между Севером и Югом ещё три десятилетия. 1823 — Первое изложение Доктрины Монро как основополагающей внешнеполитической концепции США. 1828 — Основание Демократической партии США. 1830, 28 мая — конгресс США принимает закон о депортации индейцев восточного побережья США на запад в будущую Оклахому Латинская Америка