Выделите наиболее важные причины перехода к демократизации в Латинской Америке 80-90 гг

История
Выделите наиболее важные причины перехода к демократизации в Латинской Америке 80-90 гг
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одно из: Вмешательство США, а также распад СССР и стран  варшавского договора.
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