Выделите наиболее важные причины перехода к демократизации в Латинской Америке 80-90 гг
История
Выделите наиболее важные причины перехода к демократизации в Латинской Америке 80-90 гг
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Одно из: Вмешательство США, а также распад СССР и стран варшавского договора.
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