Средняя линия равнобедренного треугольника, параллельна основанию, равна 3см. найдите стороны треугольника, если его периметр равен 16 см.
Математика
Средняя линия равнобедренного треугольника, параллельна основанию, равна 3см. найдите стороны треугольника, если его периметр равен 16 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как средняя линия 3 значит основание 6, 16-6=10 10/2=5 Ответ 5
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