Как решить? Дроби 13/20 * 16/36
Математика
Как решить? Дроби 13/20 * 16/36
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13/20*16/36=13*4/5*36=13*1/5*9=13/45 в примере не 13*4/5, а: 13*4 ------ 5*36
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