Напишите формулы солей, образованных металлом натрия и следующими кислотами: азо??ной, серной, фосфорной. Укажите их названия

Химия
Напишите формулы солей, образованных металлом натрия и следующими кислотами: азо??ной, серной, фосфорной. Укажите их названия
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составляем формулы по таблице растворимости: NaNO3 - нитрат натрия Na2SO4 - сульфат натрия Na3PO4 - фосфат натрия.
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