Очему выступление генерала Корнилова называют мятежником и каковы его последств??я

Гость: Гость:

Потому что большевики очень пользовались уважением у рабочих и крестьян и как только стало известно, что войска Корнилова надвигаются на Петербург, большевики мобилизовали 40 тысяч человек. Все горожане сплотились в борьбе, прибыли тысячи матросов и солдат, в войска Крымова были посланы агитаторы.Железнодорожники ломали пути и отправляли войска с Корниловым в тупики. Большевики с помощью своего авторитета смогли сподвигнуть тысячи людей, именно поэтому Корнилов и не добился успехов.