Незаменимым компонентом белков является
Биология
Незаменимым компонентом белков является
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Незаменимым компонентом белков являются аминокислоты: валин, лейцин, изолейцин, треонин, метионин, лизин, фенилаланин и триптофан.
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