Имеется восьмеведерная бочка воды. отлить из не половину используя только ведра в 3 ведра и в 5 ведер помогите!! (можно написать действиями!!!!!) пожалуйста!!!!!!! плииииииииииииииииииииз! ! ! ! ! ! ! !

Гость: Гость:

Сначала наливаешь в ведро 5 литров воды. Затем выливаешь из пятилитровой в 3-х литровую 3 литра. В 5-ой остается 2 литра. Выливаешь из 5-ой на землю. Затем из 3-х литровой выливаешь обратно в бочку. И повторяешь так еще 1 раз. Таким образом выльешь 4 литра- а это половина из 8