Что такое фонетика! иисчесляемое

Математика
Что такое фонетика! иисчесляемое
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фонетика или фонетический разбор это звуко-буквенный разбор слова. Например возьмём слово : ЯМА и попробуем разобрать фонетическим (звуко-буквенным) разбором : Яма - 3 буквы, 4 звука, 2 слога. [ й' а м а ] } [ й' ] - согласный, мягкий, звонкий, непарный я } } [ а ] - гласный, ударный м [ м ] - согласный, твердый, звонкий, непарный а [ а ] - гласный, безударный
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