Написать уравнение прямой проходящей через точки A(-1;3) и B(4;-2)(77 задача) если можно то сразу и 80-85 задачи) заранее спасибо

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А(-1; 3) В(4; -2) уравнение прямой имеет вид ах+ву+с=0, координаты точек А и В подставим в это уравнение, получим систему уравнений: а·(-1)+в·3+с=0 -а+3в+с=0 а·4+в·(-2)+с=0 4а-2в+с=0 Из этих уравнений выразим а и в через с а=-2,5с в=-0,5с, подставим их значение в уравнение прямой, получим: -2,5сх - 0,5су+с=0 разделим обе части уравнения на с, получим искомое уравнение прямой: -2,5х-0,5у+1=0