Написать уравнение прямой проходящей через точки A(-1;3) и B(4;-2)(77 задача) если можно то сразу и 80-85 задачи) заранее спасибо

Математика
Написать уравнение прямой проходящей через точки A(-1;3) и B(4;-2)(77 задача) если можно то сразу и 80-85 задачи) заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А(-1; 3) В(4; -2) уравнение прямой имеет вид ах+ву+с=0, координаты точек А и В подставим в это уравнение, получим систему уравнений:  а·(-1)+в·3+с=0      -а+3в+с=0                                                                              а·4+в·(-2)+с=0     4а-2в+с=0  Из этих  уравнений выразим а и в через с      а=-2,5с  в=-0,5с, подставим их значение в уравнение прямой, получим: -2,5сх - 0,5су+с=0 разделим обе части уравнения на с, получим искомое уравнение прямой: -2,5х-0,5у+1=0
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