Мнение о дилемме "аттила- завоевать или разрушитель или создатель и освободитель

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Аттила - самая известная личность античных времен, правивший готскими племенами, проживавших близ реки Дунай и Рейн. Он предводитель гуннов " детей солнца". Родом из Алтая, предок Енисейских киргизов. Аттила для одних является отцом свободы, для других разрушителем и варваром. Данная дилемма имеет актуальный характер. Аттилахан, с моей точки зрения, является освободителем. Он освободил готские племена и многие греческие поселения от рабства, хозяином которых была Римская империя. Конечно же для римлян он являлся тем, кто сеет хаос и разрушение, но для многих народов он остался отцом свободы, первым князем и поучителем духовенства. Именно от влияния гуннов, под его предводительством, изменилась вся структура культуры западной Европы. Благодаря влиянию алтайских освободителей, исчезло римское рабовладельчество и ослабла римская гегемония в данной территории.