Помогите! Номер 97(2)
Математика
Помогите! Номер 97(2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Воспользуемся известным фактом что 216 = 6^3 864 = 6^3 * 4 тогда наш ответ 36
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