В книгу280 страниц,Девочка ежедневно читает по 20 страниц.Сколько страниц(у)ей останется прочитать через Х дней? (х1=7,х2=14)

Алгебра

В книгу280 страниц,Девочка ежедневно читает по 20 страниц.Сколько страниц(у)ей останется прочитать через Х дней? (х1=7,х2=14)

Автор: Гость