В книгу280 страниц,Девочка ежедневно читает по 20 страниц.Сколько страниц(у)ей останется прочитать через Х дней? (х1=7,х2=14)
Алгебра
В книгу280 страниц,Девочка ежедневно читает по 20 страниц.Сколько страниц(у)ей останется прочитать через Х дней? (х1=7,х2=14)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
280:20=14страниц ей останется прочитать ответ 14 ст.
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