Помогите пожалуйста сделать.Нужно составить вопрос с хвостиком,альтернативный,с??ециальный и с What,who,where. К вот этому предложению Our teacher asks out very difficult questions
Английский язык
Помогите пожалуйста сделать.Нужно составить вопрос с хвостиком,альтернативный,с??ециальный и с What,who,where. К вот этому предложению Our teacher asks out very difficult questions
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вопрос с хвостиком: Our teacher asks out very difficult questions, does'nt she. Спец.вопрос: Who asks out very difficult questions? What does our teacher asks out questions?
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