Помогите пожалуйста сделать.Нужно составить вопрос с хвостиком,альтернативный,с??ециальный и с What,who,where. К вот этому предложению Our teacher asks out very difficult questions

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Помогите пожалуйста сделать.Нужно составить вопрос с хвостиком,альтернативный,с??ециальный и с What,who,where. К вот этому предложению Our teacher asks out very difficult questions

Автор: Гость