Как понять задание: найти слова ,в корнях которых есть "Опасные места" для парных п?? звонкости -глухости согласных.Что значат.эти "опасные места"?
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Как понять задание: найти слова ,в корнях которых есть "Опасные места" для парных п?? звонкости -глухости согласных.Что значат.эти "опасные места"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Опасные места - это орфограммы т.е. если для парных по звонкости-глухости, то например в слове в корне слышится С, а пишется З и тому подобное
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