Помогите пожалуйста просто я географию не очень по нимаю ответы напишите по этим вопросам
География
Помогите пожалуйста просто я географию не очень по нимаю ответы напишите по этим вопросам
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Задание 2 :Сев Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Антарктида, Евразия.
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