ДАЮ 20 БАЛЛОВ!!!НУЖНО СРОЧНО!!!
Қазақ тiлi
ДАЮ 20 БАЛЛОВ!!!НУЖНО СРОЧНО!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ауылға, табиғаты, демалатын, көрікті
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