1 какого типа ротовой аппорат у бабочки? 2 какие приспособления к способу добыв??ния пиши есть у бабочки? ставлю все свои балы пожалуйста помогите прошу вас

Биология
1 какого типа ротовой аппорат у бабочки? 2 какие приспособления к способу добыв??ния пиши есть у бабочки? ставлю все свои балы пожалуйста помогите прошу вас
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У бабочек тип ротового аппарата-сосущий Основная его часть называется хоботком, который представляет собой видоизмененную пару нижних челюстей. Верхняя и нижняя губы выглядят в виде пластинок, расположенных выше и ниже хоботка, а верхних челюстей у бабочек нет вообще. Питание осуществляется следующим образом. В состоянии покоя хоботок свернут под головой, а во время питания он расправляется в длинную трубку, способную проникнуть внутрь венчика цветка. Через эту трубку насекомое засасывает нектар.
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