13 богов древней Греции и о богах

Гость: Гость:

Аид – бог – владыка царства мертвых. Антей – герой мифов, великан, сын Посейдона и Земли Геи. Земля давала своему сыну силу, благодаря которой никто не мог совладать с ним. Аполлон – бог солнечного света. Греки изображали его в виде прекрасного юноши. Арес – бог вероломной войны, сын Зевса и Геры. Асклепий – бог врачебного исскуства, сын Аполлона и нимфы Корониды Борей — бог северного ветра, сын титанидов Астрея (звездного неба) и Эос (утренней зари), брат Зефира и Нота. Изображался крылатым, длинноволосым, бородатым, могучим божеством. Вакх — одно из имен Диониса. Гелиос (Гелий) — бог Солнца, брат Селены (богини Луны) и Эос (утренней зари). В поздней античности отождествлялся с Аполлоном, богом солнечного света. Гермес — сын Зевса и Майи, один из самых , многозначных греческих богов. Покровитель странников, ремесел, торговли, воров. Обладающий даром красноречия. Гефест — сын Зевса и Геры, бог огня и кузнечного дела. Считался покровителем ремесленников. Гипнос — божество сна, сын Никты (Ночи). Его изображали в виде крылатого юноши.Дионис (Вакх) — бог виноградарства и виноделия, объект целого ряда культов и мистерий. Изображался то в виде тучного пожилого мужчины, то в виде юноши с венком из виноградных листьев на голове. Загрей - бог плодородия, сын Зевса и Персефоны. Зевс — верховный бог, царь богов и людей. Зефир — бог западного ветра. Иакх — бог плодородия. Кронос — титан, младший сын Геи и Урана, отец Зевса. Правил миром богов и людей и был сверг-нут с престола Зевсом.. Мом — сын богини Ночи, бог злословия.Морфей — один из сыновей Гипноса, бог сновидений.Нерей — сын Геи и Понта, кроткий морской бог. Нот — бог южного ветра, изображался с бородой и крыльями. Океан — титан, сын Геи и Урана, брат и супруг Тефиды и отец всех рек мира. Олимпийцы — верховные боги младшего поколения греческих богов во главе с Зевсом, обитавшие на вершине горы Олимп. Пан — лесной бог, сын Гермеса и Дриопы, козлоногий мужчина с рогами. Считался покровите-лем пастухов и мелкого скота. Плутон — бог подземного царства, нередко отождествлявшийся с Аидом, но в отличие от него, владевший не душами умерших, а богатствами подземного мира. Плутос — сын Деметры, бог, дарующий людям богатство. Понт — одно из старших греческих божеств, порождение Геи, бог моря, отец многих титанов и богов. Посейдон — один из богов-олимпийцев, брат Зевса и Аида, властвующий над морской стихией. Посейдону были также подвластны земные недра, он повелевал бурями и землетрясениями. Протей — морское божество, сын Посейдона, покровитель тюленей. Обладал даром перевоплощения и пророчества. Сатиры — козлоногие существа, демоны плодородия.Танатос — олицетворение смерти, брат-близнец Гипноса. Титаны — поколение греческих богов, предки олимпийцев. Тифон— стоглавый дракон, рожденный Геей или Герой. Во время битвы олимпийцев и титанов был повержен Зевсом и заключен под вулканом Этна на Сицилии. Тритон — сын Посейдона, одно из морских божеств, человек с рыбьим хвостом вместо ног, держащий в руках трезубец и витую раковину - рог. Хаос- бесконечное пустое пространство, из которого в начале времен возникли древнейшие боги греческой религии — Никта и Эреб.Хтонические боги — божества подземного мира и плодородия, родственники олимпийцев. К ним относились Аид, Геката, Гермес, Гея, Деметра, Дионис и Персефона.Циклопы — великаны с одним глазом посредине лба, дети Урана и Геи. Эвр (Евр) - бог юго-восточного ветра. Эол — повелитель ветров. Эреб — олицетворение тьмы подземного мира, сын Хаоса и брат Ночи. Эрот (Эрос) — бог любви, сын Афродиты и Ареса. В древнейших мифах — самовозникшая сила, способствовавшая упорядочению мира. Изображался в виде крылатого юноши (в эллинистическую эпоху — мальчика) со стрелами, сопровождающего мать.Эфир — божество