Найдите стороны прямоугольника если его площадь равнв 160см^2, а одна сторона в 2,5 раза меньше другой. Решите поскорее пожалуйста

Геометрия
Найдите стороны прямоугольника если его площадь равнв 160см^2, а одна сторона в 2,5 раза меньше другой. Решите поскорее пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одна сторона х см, вторая 2,5х см, площадь тогда выразится так: х*2,5х=160 1,2х²=160 х²=160/2,5 х²=64 х=8 2,5х=2,5*8=20 ответ: 8 см и 20 см
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