Найдите стороны прямоугольника если его площадь равнв 160см^2, а одна сторона в 2,5 раза меньше другой. Решите поскорее пожалуйста

Геометрия

Найдите стороны прямоугольника если его площадь равнв 160см^2, а одна сторона в 2,5 раза меньше другой. Решите поскорее пожалуйста

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