Многократно прикасайтесь к внутреннему углу глаза со стороны носа не задевая рес??иц что происходит

Биология
Многократно прикасайтесь к внутреннему углу глаза со стороны носа не задевая рес??иц что происходит
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там нахдятся так называемые слезные мешки, и при механическом воздействии на них глаза начнутся слизиться
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