Помогите плиззз! Очень прошу! Напишите пожалуйста вверху звуки! № 143 Найдите к каждому слову из левого столбика синоним из правого. Запишите слова парами.

Русский язык

Помогите плиззз! Очень прошу! Напишите пожалуйста вверху звуки! № 143 Найдите к каждому слову из левого столбика синоним из правого. Запишите слова парами.

Автор: Гость