Помогите плиззз! Очень прошу! Напишите пожалуйста вверху звуки! № 143 Найдите к каждому слову из левого столбика синоним из правого. Запишите слова парами.
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Помогите плиззз! Очень прошу! Напишите пожалуйста вверху звуки! № 143 Найдите к каждому слову из левого столбика синоним из правого. Запишите слова парами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перерыв - антракт, себялюбие - эгоизм, победитель - чемпион, разбор - анализ, споры - дебаты
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