Как решить пример 12:26= b ост 12
Математика
Как решить пример 12:26= b ост 12
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Гость:
У меня получилось ост.2
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