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Сколько ног у 60 собак
Математика
Сколько ног у 60 собак
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У одной собаки 4 ноги, значит 60×4 = 240 ног. Ответ: 240 ног у 60 собак
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