Достаточно ли данных для решения следующей задачи. Пригородный электропоезд проходит расстояние от станции Озёра до платформы Зеленая за 12 мин, автобус за 15 мин. Сравнить скорости электропоезда и автобуса

Математика
Достаточно ли данных для решения следующей задачи. Пригородный электропоезд проходит расстояние от станции Озёра до платформы Зеленая за 12 мин, автобус за 15 мин. Сравнить скорости электропоезда и автобуса
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15-12=3(мин) ответ: электропоезд быстрее автобуса на 3 минуты
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