Достаточно ли данных для решения следующей задачи. Пригородный электропоезд проходит расстояние от станции Озёра до платформы Зеленая за 12 мин, автобус за 15 мин. Сравнить скорости электропоезда и автобуса

Математика

Достаточно ли данных для решения следующей задачи. Пригородный электропоезд проходит расстояние от станции Озёра до платформы Зеленая за 12 мин, автобус за 15 мин. Сравнить скорости электропоезда и автобуса

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