Життя тварин восени.4-5 предложений

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У лісі в осени всі тварини готуються до зими. Білочки несуть до себе грибочки та горішки. Ведмеді багато їдять, щоб на зиму лягти у сплячку. Деякі тварини ( такі як зайці) міняють колір шерсті і міняють літню шерсть на біль теплу. А пташки летять у теплі країни.