Помогите решить задачу пожалуйста lt;br /gt;lt;br /gt; Из бочки вылили 7/12 находившегося там керосина. Сколько литров керосина было в бочке, если из неё вылили 84 л ? Помогите решить задачу чтобы приготовить состав для полиров...

Математика

Помогите решить задачу пожалуйста lt;br /gt;lt;br /gt; Из бочки вылили 7/12 находившегося там керосина. Сколько литров керосина было в бочке, если из неё вылили 84 л ? Помогите решить задачу чтобы приготовить состав для полировки медных изделий берут 10 частей воды 5 частей нашатырного спирта и 2 части Мела по массе сколько граммов каждого вещества надо взять чтобы приготовить 340 грамм состава

Автор: Гость