Помогите решить задачу пожалуйста lt;br /gt;lt;br /gt; Из бочки вылили 7/12 находившегося там керосина. Сколько литров керосина было в бочке, если из неё вылили 84 л ? Помогите решить задачу чтобы приготовить состав для полиров...
Математика
Помогите решить задачу пожалуйста lt;br /gt;lt;br /gt; Из бочки вылили 7/12 находившегося там керосина. Сколько литров керосина было в бочке, если из неё вылили 84 л ? Помогите решить задачу чтобы приготовить состав для полировки медных изделий берут 10 частей воды 5 частей нашатырного спирта и 2 части Мела по массе сколько граммов каждого вещества надо взять чтобы приготовить 340 грамм состава
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Если вылили 84 литра=> 7/12=84л. 84:7/12= 144 литра было. 2)Весь состав состоит из 10+5+2= 17 частей. Разделим 340 на 17, чтобы узнать 1 часть. 340:17=20грамм 10*20=200грамм- воды 5*20=100 грамм спирта 2*20= 40грамм мела
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