От какого слова произошла фамилия Бикинеева ?

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Старинное тюркско-татарское имя Биккиней состоит из двух основ. Слово «бик» (фонетические варианты "бек", "бег") имеет значения «князь, повелитель, начальник, руководитель, глава, хозяин, господин» и изначально употреблялось как древнетюркский военный термин, но с течением времени превратилось в компонент, часто используемый при образовании составных тюркских имен. Кроме того, слово «бик» в татарском языке означает «крепкий, здоровый; твердый». Вторая часть имени - слово «киней» - образовано присоединением обращательного суффикса -ей к слову «кина» - «ребёнок». Таким образом имя Биккиней можно перевести двояко: «пусть ребенок непременно станет беком (князем)» или «пусть ребенок будет крепким и здоровым». В различных языках и диалектах тюркской группы за сотни лет своего существования это имя могло изменяться и принимать формы Биккина, Бикккеней и подобные. Распространены были формы и без удвоенной буквы «к», в том числе и Бикиней.