Кто написал житие преподобного сергея радонежского святой варфоломей неизвес??ный манах сергей радонежский епифаний премудруй

Литература
Кто написал житие преподобного сергея радонежского святой варфоломей неизвес??ный манах сергей радонежский епифаний премудруй
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Епифаний Премудрый, его ученик
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