Кто написал житие преподобного сергея радонежского святой варфоломей неизвес??ный манах сергей радонежский епифаний премудруй
Литература
Кто написал житие преподобного сергея радонежского святой варфоломей неизвес??ный манах сергей радонежский епифаний премудруй
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Епифаний Премудрый, его ученик
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