Помогите решить примеры 2 и 4 пожалуйста
Математика
Помогите решить примеры 2 и 4 пожалуйста
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2) -52\15-4\10-19\3= -104\30-12\30-190\30= -306\30= - 10,2 4) -21\8-925\100-3\4= -1050\400-3700\400-300\400= -5050\400= -12,625
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