Объясните причины перехода Ивана к политике опричнины: 1)Необходимость ликвидир??вать самостоятельность бояр. 2)Желание укрепить личную власть царя.
История
Объясните причины перехода Ивана к политике опричнины: 1)Необходимость ликвидир??вать самостоятельность бояр. 2)Желание укрепить личную власть царя.
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