10 предложений косвинной речи
Русский язык
10 предложений косвинной речи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Моя подруга сказала мне, что теперь ходит на танцы. 2. Я сказал своему другу, чтобы он принес мне мою тетрадь. 3. Мама мне сегодня напомнила, что я должен сходить в магазин. 4. Сегодня я сказал Насте, что я ее люблю. 5. Учитель сделал мне замечание, что я очень невнимательный. 6. По радио передавали, что завтра будет дождь. 7. Я сказала подруге, чтобы она зашла за мной. 8. Соня пришла ко мне в гости и сказала, что поможет мне с математикой. 9. Папа, приходя с работы домой, говорит, что он очень соскучился. 10. Я сказала другу, что он очень мне приятен
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