Какая буква будет стоять после щ. ъ,ы,ь,э?

Русский язык
Какая буква будет стоять после щ. ъ,ы,ь,э?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если это ж.р. то ь ъ- стоять не может э-? наверно нет ы- хз
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