Помогите! Закончите предложения так, чтобы они получились сложными. Выберите один из союзов из скобок. Выберите полученные предложения, верно расставив знаки припинания: 1.Урок окончился, (И, но)... 2.Мама подарила мне краси...

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Помогите! Закончите предложения так, чтобы они получились сложными. Выберите один из союзов из скобок. Выберите полученные предложения, верно расставив знаки припинания: 1.Урок окончился, (И, но)... 2.Мама подарила мне красивую книгу , (И , а)... 3.Люда и Сергей дружат , (И, но).. 4.В классе установили новый компьютер , (И, но)... 5.Я хорошо знаю правила орфографии, (И, но)... 6.На улице стоит прекрасная погода,....(И, но) 7.Папа купил мне билет на спектакль в Театр юного зрителя, (И, но).. 8.Брат любит читать книги, (И , но)...

Автор: Гость