Помогите! Закончите предложения так, чтобы они получились сложными. Выберите один из союзов из скобок. Выберите полученные предложения, верно расставив знаки припинания: 1.Урок окончился, (И, но)... 2.Мама подарила мне краси...
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Помогите! Закончите предложения так, чтобы они получились сложными. Выберите один из союзов из скобок. Выберите полученные предложения, верно расставив знаки припинания: 1.Урок окончился, (И, но)... 2.Мама подарила мне красивую книгу , (И , а)... 3.Люда и Сергей дружат , (И, но).. 4.В классе установили новый компьютер , (И, но)... 5.Я хорошо знаю правила орфографии, (И, но)... 6.На улице стоит прекрасная погода,....(И, но) 7.Папа купил мне билет на спектакль в Театр юного зрителя, (И, но).. 8.Брат любит читать книги, (И , но)...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Урок закончился,но ученики решают задачу.2)Мама подарила мне красивую книгу и я сразу начала её читать.3)Люда и Сергей дружат,но не гуляют вместе.4.В классе установили новый компьютер,но он не работает.5)Я хорошо знаю правила орфографии,но когда я отвечаю я начинаю волноваться и забываю правила.6)На улице стоит прекрасная погода,но гулять я не хочу. 7)Папа купил мне билет на спектакль в Театр юного зрителя,но я не пошла.Брат любит читать книги и я тоже люблю читать книги.
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