Практическая работа "Измерение длины" 1.Цель работы : научиться проводить измере??ия длины с помощью линейки ( рулетки) 2.Провести измерение нескольких предметов название длина 3. допишите Линейка и рулетка - это инструм...

Другие предметы
Практическая работа "Измерение длины" 1.Цель работы : научиться проводить измере??ия длины с помощью линейки ( рулетки) 2.Провести измерение нескольких предметов название длина 3. допишите Линейка и рулетка - это инструменты для.....
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Название предмета: тетрадь длина 20 см ширина 16.5см .Расческа длина 15см ширина 4см. Линейка и рулетка это инструменты для измерения любой вещи.Линейкой можно измерять ширину длину а рулеткой лчень широкие илр длинные вещи
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Я мало что понимаю в математики, но когда как, могу решить или нет. Я проболела эту тему, точнее не могу писать и читать из-за зрения, но это на ...
Ответить
Алгебра
1) (х-4)(х+2)=-х(х+2) 2) (х+1)(х-1)=8 3) х(х+3)=-(х-3)(х+3) 4) 2х(х-1)=-2х(х+1)+12
Ответить
Литература
Когда умер Александр Сергеевич Пушкин
Ответить
Другие предметы
Как нарисовать ангела?
Ответить
Русский язык
Помогите! Закончите предложения так, чтобы они получились сложными. Выберите один из союзов из скобок. Выберите полученные предложения, верно рас...
Ответить