Практическая работа "Измерение длины" 1.Цель работы : научиться проводить измере??ия длины с помощью линейки ( рулетки) 2.Провести измерение нескольких предметов название длина 3. допишите Линейка и рулетка - это инструм...
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Практическая работа "Измерение длины" 1.Цель работы : научиться проводить измере??ия длины с помощью линейки ( рулетки) 2.Провести измерение нескольких предметов название длина 3. допишите Линейка и рулетка - это инструменты для.....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Название предмета: тетрадь длина 20 см ширина 16.5см .Расческа длина 15см ширина 4см. Линейка и рулетка это инструменты для измерения любой вещи.Линейкой можно измерять ширину длину а рулеткой лчень широкие илр длинные вещи
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