Я мало что понимаю в математики, но когда как, могу решить или нет. Я проболела эту тему, точнее не могу писать и читать из-за зрения, но это на время. Я немного не поняла, поэтому хочу у вас спросить решение: а) За 20 комп...

Математика

Я мало что понимаю в математики, но когда как, могу решить или нет. Я проболела эту тему, точнее не могу писать и читать из-за зрения, но это на время. Я немного не поняла, поэтому хочу у вас спросить решение: а) За 20 компьютеров заплатили 484,5 тыс. р. Сколько надо заплатить за 200 таких же компьютеров? (с решением и пояснениями) б) За 100 стиральных машин заплатили 1, 26 млн. р. Сколько надо заплатить за 10 таких же стиральных машин? (с решением и пояснениями) Даю 30 баллов, мамой клянусь.

Автор: Гость