Я мало что понимаю в математики, но когда как, могу решить или нет. Я проболела эту тему, точнее не могу писать и читать из-за зрения, но это на время. Я немного не поняла, поэтому хочу у вас спросить решение: а) За 20 комп...
Математика
Я мало что понимаю в математики, но когда как, могу решить или нет. Я проболела эту тему, точнее не могу писать и читать из-за зрения, но это на время. Я немного не поняла, поэтому хочу у вас спросить решение: а) За 20 компьютеров заплатили 484,5 тыс. р. Сколько надо заплатить за 200 таких же компьютеров? (с решением и пояснениями) б) За 100 стиральных машин заплатили 1, 26 млн. р. Сколько надо заплатить за 10 таких же стиральных машин? (с решением и пояснениями) Даю 30 баллов, мамой клянусь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это пропорции. составляем пропорцию для первой задачи: за 20 комп 484,5 тыс.р за 200 комп - X тыс.р чтобы найти X перемножаем крест накрест и приравниваем: X*20=484.5*200 X=484.5*200/20 X=484.5*10=4845 тыс.р Вторая задача: пропорция: за 100 маш 1,26 млн.р. за 10 маш X млн.р Тогда: X*100=1.26*10 x=1.26*10/100 x=0.126 млн.р
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