Замените слова в скобках сложными прилагательными, Морфологический разбор (северный,восточный) ветер усиливался. (плодовый, ягодный) участок расположился на солнце (пёке)

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Замените слова в скобках сложными прилагательными, Морфологический разбор (северный,восточный) ветер усиливался. (плодовый, ягодный) участок расположился на солнце (пёке)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
северо-восточный....прилагательное, единственное число, именительный падеж, мужской род, неодушивл.плодово-ягодный.. качественное.прилагательное, ед.число,мужской род, именительный падеж. неодушевл.

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