Напишите пожалуйста логические задачи для 5 класса
Обществознание
Напишите пожалуйста логические задачи для 5 класса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пять землекопов за 5 часов выкапывают 5 м канавы. Сколько потребуется землекопов, для того чтобы выкопать 100 м канавы за 100 часов? Ответ: Понадобятся те же пять землекопов, не больше. В самом деле, пять землекопов за 5 часов выкапывают 5 м канавы; значит, пять землекопов за 1 час вырыли бы 1 м канавы, а в 100 часов — 100 м.
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